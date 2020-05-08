COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В группе ВТБ подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом у сотрудников банка, заявил журналистам член правления компании Дмитрий Пьянов.

"В составе группы ВТБ около 170 заболевших и с подозрением на коронавирус, из них около 120 человек имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Подавляющее большинство этих сотрудников проходит лечение дома. В группе есть один смертельный случай", - уточнил он.

По словам Пьянова, подавляющее число заболевших сотрудников работали в кассовых центрах и розничных фронт-офисах.

24 марта пресс-служба ВТБ сообщила, что в московских офисах банка начались меры по борьбе с распространением коронавируса и что эти схемы могут быть применены и в других регионах по необходимости. В частности, в офисах было введено требование по социальному дистанцированию, в том числе для клиентов. Сотрудников обязалали проводить дезинфекцию, в том числе при работе с документами.

В офисах былисформированы взаимозаменяемые группы сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную работу с физическими и юридическими лицами.