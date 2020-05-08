Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В группе ВТБ подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом у сотрудников банка, заявил журналистам член правления компании Дмитрий Пьянов.

Пандемия коронавируса

"В составе группы ВТБ около 170 заболевших и с подозрением на коронавирус, из них около 120 человек имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Подавляющее большинство этих сотрудников проходит лечение дома. В группе есть один смертельный случай", - уточнил он.

По словам Пьянова, подавляющее число заболевших сотрудников работали в кассовых центрах и розничных фронт-офисах.

24 марта пресс-служба ВТБ сообщила, что в московских офисах банка начались меры по борьбе с распространением коронавируса и что эти схемы могут быть применены и в других регионах по необходимости. В частности, в офисах было введено требование по социальному дистанцированию, в том числе для клиентов. Сотрудников обязалали проводить дезинфекцию, в том числе при работе с документами.

В офисах былисформированы взаимозаменяемые группы сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную работу с физическими и юридическими лицами.

Хроника коронавируса. Май.

8
В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концертыВ греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты
ВТБ коронавирус Дмитрий Пьянов

Новости по теме

Новости

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лекарством ребенка с редким заболеванием

ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лекарством ребенка с редким заболеванием
Пандемия коронавируса

Общее число заболевших COVID-19 в России приблизилось к отметке в 188 тыс. человек

Общее число заболевших COVID-19 в России приблизилось к отметке в 188 тыс. человек

"Газпром" назвал новое месторождение в Карском море в честь 75-летия Победы

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

В РФ задумались о выделении многодетным семьям бесплатных масок, продуктов и планшетов

Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие

Что случилось этой ночью: пятница, 8 мая

Создателю "Омбудсмена полиции" предъявлено обвинение в вымогательстве

Судебная ловушка из-за "нерабочих" дней. Обзор

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');