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Временный график движения "Сапсанов" между Москвой и Петербургом продлен до конца мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) продлевает до 28 мая временный график движения поездов "Сапсан" между Москвой и Петербургом, сообщили РЖД. Это связано со снижением спроса на поездки между этими городами на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

С 12 по 28 мая между Москвой и Петербургом ежедневно будут курсировать по четыре пары высокоскоростных "Сапсанов" (всего восемь рейсов) в утренние и вечерние часы.

В пятницу и воскресенье (15, 17, 22, 24 мая) количество рейсов между Москвой и Петербургом будет увеличено до 12 в день (шесть пар).

Из-за снижения пассажиропотока между Москвой и Петербургом РЖД сократили количество "Сапсанов" с 13 по 29 апреля. В конце апреля временный график движения "Сапсанов" был продлен на майские праздники.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денег пассажирам нужно обратиться в любую ж/д кассу на территории государства, где был куплен билет. Электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были куплены.

РЖД Москва Петербург Сапсан

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