РЖД назначили в мае дополнительные поезда "Сапсан"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в конце мая запустят дополнительные поезда "Сапсан", сообщила в субботу компания.

"Для соблюдения социальной дистанции при рассадке в вагонах в связи со спросом на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом РЖД назначает дополнительные поезда "Сапсан" на отдельные календарные даты мая", - сказали в РЖД.

Дополнительные "Сапсаны" будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая, уточняет компания.

Из-за снижения пассажиропотока между Москвой и Петербургом РЖД в апреле сократили количество "Сапсанов", временный график движения "Сапсанов" был продлен на период майских праздников. Позже компания сообщила о продлении временного графика курсирования поездов до 28 мая.