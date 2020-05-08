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Умерший от COVID-19 конструктор Микрин был здоров на момент контакта с экипажем МКС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Генконструктор пилотируемых программ РФ Евгений Микрин, скончавшийся от коронавируса, на момент контакта с экипажем, отправляющимся на МКС, не был болен, заявил замгендиректора "Роскосмоса" Олег Фролов.

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"Евгений Анатольевич был членом госкомиссии. В то время, когда он летал на космодром, он болен не был. Все, кто были с ним в одном самолете, здоровы. Скорее всего, он заразился уже после возвращения в Королёв", - сказал Фролов в интервью газете "Комсомольская правда".

В апреле Микрин вместе с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным посещал Байконур, откуда к МКС отправился новый экипаж. После этого стало известно о том, что он заразился коронавирусом. 5 мая в госкорпорации сообщили о гибели конструктора. Всего на данный момент скончалось восемь сотрудников российской космической отрасли.

Как сообщил Фролов, для лечения Микрина "было сделано все, что возможно". "Он был помещен в ЦКБ. В его лечении использовались самые современные методы - переливание плазмы, вентиляция легких, ЭКМО, уникальный аппарат Тианокс. К сожалению, у Евгения Анатольевича были сопутствующие хронические заболевания. Чуда не произошло", - отметил он.

Евгений Микрин - ученый, конструктор, внесший значительный вклад в разработку систем управления транспортных пилотируемых, грузовых космических кораблей, многомодульных космических комплексов, автоматических космических аппаратов различного целевого назначения.

В российской ракетно-космической отрасли Микрин отвечал за все действующие и перспективные пилотируемые программы. РКК "Энергия" - единственный российский производитель пилотируемых космических кораблей. В настоящее время корпорация производит корабли "Союз МС", грузовики "Прогресс МС" и занимается созданием перспективного российского многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация".

8 мая Микрин был похоронен на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Евгений Микрин Роскосмос коронавирус

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