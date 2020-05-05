Скончался болевший коронавирусом генконструктор РКК "Энергия"

Генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам "Роскомоса", академик РАН Евгений Микрин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Лечившийся от коронавируса генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Евгений Микрин скончался, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"К сожалению, да", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

Как заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, слова которого приводятся на сайте госкорпорации, кончина Микрина является невосполнимой потерей для ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что у Микрина после поездки на Байконур, откуда 9 апреля был отправлен очередной экипаж Международной космической станции, был обнаружен коронавирус.

По данным газеты "Московский комсомолец", генконструктор производителя пилотируемых кораблей "Союз МС" чувствовал себя нормально, находился дома на самоизоляции, где получал лечение.

В пресс-службе РКК "Энергия" "Интерфаксу" не стали комментировать информацию о болезни Микрина.

Позже Рогозин заявил, что врачи оказывают всю необходимую помощь Микрину, инфицированному коронавирусом.

Евгений Микрин - ученый, конструктор и организатор, внесший значительный вклад в разработку систем управления транспортных пилотируемых, грузовых космических кораблей, многомодульных космических комплексов, автоматических космических аппаратов различного целевого назначения. С 1981 года он работал в НПО "Энергия".