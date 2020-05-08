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Правительству РФ поручено за неделю подготовить возвращение автодилеров к работе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая подготовить меры, которые позволят работать автодилерам и организациям, производящим и поставляющим комплектующие изделия для производства автотехники.

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Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, состоявшегося 24 апреля.

В частности, правительству с участием руководителей субъектов РФ поручено "принять меры, касающиеся функционирования организаций розничной торговли автотранспортными средствами, а также предприятий, обеспечивающих производство и поставку комплектующих изделий, сырья и материалов, необходимых для производства автомобильной техники".

При этом эти компании должны соблюдать меры по противодействию новой коронавирусной инфекции и обеспечивать безопасность труда и защиты здоровья работающих граждан. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 мая.

Также правительство РФ к 22 мая рассмотрит вопросы о выделении 15,5 млрд на программы господдержки спроса в автопроме и опережающих закупок автомобилей.

В ходе совещания 24 апреля Путин отметил, что дилерские центры по продаже автомобилей откроются в числе первых при проявлении такой возможности. Но уже сейчас, продолжил он, некоторые компании разворачивают работу в режиме онлайн, и у них это "хорошо получается". "Некоторые это делают на улице. Здесь тоже надо этому всячески способствовать. То есть возможность работать есть, ее нужно использовать", - сказал Путин.

Владимир Путин

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