Авторитейл задумался о глубоком завтрашнем дне. Обзор

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Автодилеры не первый год жалуются на недостаток господдержки, но в условиях антикоронавирусных ограничений, когда многие из них фактически остались без оборота, падение авторынка может иметь более серьезные последствия, чем недополучение прибыли отдельными игроками. Их обсудили во вторник на онлайн-конференции с участием главы ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД).

Загадка дыры

Примерно так можно вкратце собирательно сформулировать перспективы II квартала 2020 года на российском авторынке в целом и апреля - в частности. И пока аналитики соревнуются в прогнозах относительно глубины падения, дилерские салоны продолжают простаивать.

Как заявил в ходе онлайн-конференции глава РОАД Олег Мосеев, продавать машины сейчас можно только в 16 российских регионах, где местные власти разрешили это делать на фоне действующих карантинных мер. "Индекс контрактования по апрелю на сегодняшний день составляет минус 92%. И это только контрактование, то есть не выдача машин. По сути, скорее всего апрель мы закончим в районе минус 93-95% (к прошлому году - ИФ). Надо понимать, что дилеры, безусловно, очень сильно зависят от продаж автомобилей, плюс по сервису есть существенное снижение", - сказал он, отметив впрочем, что сервисное обслуживание сейчас разрешено почти во всех регионах РФ.

Аналитик "Автостата" Сергей Целиков подтвердил, что с начала апреля автопродажи фактически встали. "При этом март был еще месяцем, когда все дилеры торговали, причем больше, чем обычно. Был рост рынка в течение марта и в целом за I квартал. В итоге какие-то выдачи автомобилей даже частично перейдут на апрель. Думаю, что цифры окажутся чуть выше - минус 80-85% за апрель", - сказал он.

По словам Целикова, сам факт допуска автодилеров к работе в 16 регионах во время действующих карантинных мер "не значит, что торговля реально идет и в каком-то нормальном режиме". Аналитик отмечает, что спрос сократился катастрофически и даже открытые салоны сейчас пустеют.

"С рынком автомобилей с пробегом ситуация тоже сложная, и там практически все стоит. Продажи идут, но существенно меньше, чем они были. Там рынок тоже может упасть процентов на 40 по году, и динамика ежемесячная, наверное, тоже такая же будет: апрель-май - минус 80%, и дальше - минус 40-50% во второй половине года", - добавил он в ходе конференции.

При этом, по данным "Автостата", в 2019 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в РФ составил 5,4 млн шт. (-0,4% к 2018 г.)

"Коммерческие автомобили, если посмотреть предыдущие кризисы, еще быстрее и глубже "падают", но и быстрее восстанавливаются. Потому что там влияют как рыночные факторы, так и внерыночные: могут быть запущены достаточно сильные меры поддержки в виде прямой госзакупки, и доля госзакупки может быть больше, чем по легковым. Поэтому провал (в апреле-мае - ИФ) может быть и больше 90% - с восстановлением до минус 30-40% к концу года", - сказал Целиков.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский авторынок по итогам 2019 года снизился на 2,3%, до 1,759 млн шт. В I квартале он пока не ощутил негативный эффект от пандемии коронавируса и подрос на 1,8% (до 395,5 тыс. шт.) - в основном за счет марта, в течение которого было продано 162,3 тыс. легковых машин и LCV (+4%).

Большой бизнес приносит большие льготы

Как заявил глава РОАД, меры антикризисной поддержки автодилеров затронули только малый и средний бизнес, несправедливо обойдя крупный: "ЦБ признал отрасль пострадавшей, правительство признало отрасль пострадавшей, но есть нюансы".

"В нашем бизнесе из-за того, что товар дорогостоящий, мы зачастую выпадаем из категорий малый и средний бизнес по формальным признакам оборота. На наш взгляд, это не совсем справедливо, потому что пострадала вся отрасль, и помогать нужно всем. Не только малым и средним предприятиям, но и формально большим, хотя зачастую - это и не большие предприятия, а просто выпадающие из таких категорий, как малый и средний бизнес", - пожаловался глава РОАД.

Мысль Мосеева проиллюстрировал на примере своего бизнеса глава "ТрансТехСервиса" Вячеслав Зубарев.

"Годовой оборот нашего холдинга - порядка 100 млрд руб. Верхняя планка (для получения господдержки - ИФ) - это 2 млрд руб. годового оборота, поэтому, естественно, мы под нее не попадаем. Если говорить о том, сколько мы на сегодняшний день имеем поддержки, бюджетные затраты у нас в мирное время - это 600 млн руб. в месяц, чтобы быть безубыточными. Ну, если в режиме экономии - порядка 450-500 млн руб. Эти 600 млн руб. надо покрыть доходами. А поддержки мы сегодня получаем из выплат, которые по всем направлениям нам попадают, - менее 10 млн руб.", - сказал Зубарев, добавив, что сейчас компании приходится "искать свои возможности".

"Благо, первый квартал был очень удачным, что позволило накопить какой-то запас. Но, как мы знаем, этот запас, как и в семейном бюджете, достаточно быстро кончается, и, если его не пополнять, приходится дальше в лучшем случае занимать, если кто-то даст взаймы. А когда перестанут давать - уже совсем печальный исход", - отметил он в одном ключе с основным акционером "Соллерса" Вадимом Швецовым, который на пятничном совещании с президентом жаловался, что "крупные банки перешли в режим приема денег и полностью выключили режим выдачи денег".

Президент РОАДа Мосеев также сообщил, что деятельность дилеров сейчас могла бы быть немного проще, если бы в правительственном постановлении о поддержки авторитейлеров были прописаны все нужные ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

"Там возникла путаница с ОКВЭДами, когда постановление от 18 апреля выходило. Внесли ОКВЭДы нижнего уровня - и в результате, по нашим оценкам, 70-80% дилеров не попадают под пострадавших. Мы уже имеем официальные ответы от налоговых органов, где четко сказано - вы не попадаете. Да, процентов 20 попадет, но это, конечно, не очень хорошая история. Мы обратились в правительство с просьбой изменить, внести корректировки в постановление и включить все ОКВЭДы, которые используются официальными дилерами. Очень сильно надеемся, что это в ближайшее время произойдет, поскольку коллеги из правительства понимают, что в принципе была допущена формальная ошибка", - рассказал Мосеев.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства накануне сообщал "Интерфаксу", что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил решить такую проблему, проработав возможные механизмы оказания поддержки пострадавшим от ситуации с коронавирусом компаниям не только в соответствии с ОКВЭД, но и исходя из существенного падения выручки. Поручение дано Минэкономразвития и ФНС. Собеседник агентства отметил, что от бизнеса поступают сигналы о том, что не все компании, которые нуждаются в помощи, имеют к ней доступ. Так, зачастую при регистрации компании указывали как основной вид не тот вид деятельности, который в соответствии с ОКВЭД относится к отрасли, признанной одной из наиболее пострадавших, хотя по факту именно в ней сейчас и работают, пояснил собеседник агентства. Это распространенная проблема: коды ОКВЭД юрлицо при регистрации определяет самостоятельно, сообщать об изменении основного вида деятельности в налоговые органы не обязано, поэтому к выбору кодов компании часто относились как ко второстепенной задаче.

Мосеев также отметил, что РОАД активно дискутирует с Минпромторгом о том, какие меры поддержки необходимо внедрить для восстановления автобизнеса после пандемии.

"С нашей стороны уже есть высказанные предложения по возобновлению общей программы субсидирования кредитных ставок с добавлением в нее дисконта на собранные в РФ автомобили до 1,8 млн руб. Тот порог, который сейчас есть по спецпрограммам (льготного автокредитования - ИФ) - до 1 млн руб. - недостаточен. При 10-процентной скидке государство с лихвой вернет деньги, потому что только НДС на один проданный автомобиль возвращает 20%. Поэтому мы считаем, что это абсолютно здравая мысль - поддержать население, которое проголосует рублем. Очевидно, что денег у населения за период карантина не прибавилось. Более того, поубавилось уверенности. Ведь мы видели только сейчас восстановление после трехлетнего падения потребительского интереса. Было два года восстановления, прошлый год - опять уже снижение. И сейчас, конечно, автомобиль не относится к товарам первой необходимости", - сказал Мосеев.

Он добавил, что РОАД также за возвращение программы утилизации и развитие программ льготного лизинга.

"Если вернуться к совещанию президента по мерам поддержки автоотрасли, там, действительно, некоторые меры были высказаны. Это и школьные автобусы, и "скорые" и так далее. Но это очень малая часть рынка, которая позволит поддержать двух-трех производителей коммерческой техники", - отметил Мосеев.

Говоря о планах работы авторитейла на ближайшее будущее, он добавил, что министерства и ведомства прорабатывают возобновление офлайн-торговли в автосалонах. "Мы надеемся, что с 1 мая не 16 регионов будут позволять работать официальным дилерам полноценно, а гораздо больше. Мы на 100-процентное покрытие рассчитываем к 15 мая", - добавил Мосеев.

Посткризисные флуктуации

Черная дыра, в которой уже вскоре неизбежно окажутся продажи автомобилей, в будущем отразится на российском рынке рядом негативных эффектов.

"Основной вопрос для аналитиков, ответа на который никто не знает - что будет со спросом после того, как хотя бы условно закончится карантин, условно закончится самоизоляция, и люди смогут пойти за автомобилем, посещать дилерские центры", - отметил в ходе онлайн-конференции Сергей Целиков.

Спрос, как ожидается, будет определяться длительностью изоляционных мер и масштабом сокращений на российских предприятиях. Увольнять напрямую нельзя, но в действительности это уже происходит, отмечает аналитик "Автостата".

"Мы идем по пути сокращения затрат, и мы честно поговорили со своими сотрудниками, обрисовали перспективу. Думаю, что падение авторынка на 50% по году - близко к истине, и действительно, такое количество участников авторынка не будет востребовано в будущем. Поэтому неизбежно будут снижаться доходы и количество людей, работающих в отрасли", - подтвердил его слова глава "ТрансТехСервиса" Вячеслав Зубарев.

В свою очередь Целиков отмечает, что в действительности не так важно, на 80% или на 90% упадет авторынок в ближайшие месяцы, так как падение в любом случае будет "ниже всех возможных вариантов рентабельности".

"С момента окончания самоизоляции, думаю, спрос начнет понемногу возвращаться, но он вернется не на уровень марта этого года. По моим ощущениям, если не будет какой-то мощной поддержки конечного потребителя - не дилеров, не производителей, а именно конечного потребителя - то спрос, наверное, будет примерно в два раза меньше, чем был спрос до начала пандемии. Если тогда продавалось в месяц 140-150 тыс. машин, то этим летом, я думаю, даже если уже будет открыто все, будет продаваться где-то 70-80 тыс. легковых автомобилей в лучшем случае, а то и 40-50 тыс.", - прогнозирует Целиков.

Серьезной угрозой для авторынка в будущем, по мнению главы "ТрансТехСервиса" станет разбалансированность планов производителей.

"Все, кто работает на авторынке, знают, что еще один удар, который может быть нанесен кроме падения рынка, - это перезатоваривание рынка. Когда с карантина выйдут предприятия, отягченные большим грузом долгов и финансовых обязательств, может произойти перезатоварка рынка автомобилями. А это приводит к тому, что мы уже видели - начинается война демпинга, и зачастую продажи идут в убыток. Тогда количество тех предприятий, которые, увы, уйдут с рынка, конечно, резко возрастет", - ожидает Зубарев.

Он добавил, что "ТрансТехСервис", как и многие другие дилеры, в условиях карантина пытается торговать машинами онлайн, но пока не видит в этом спасения. "Ну, это мизер", - оценил Зубарев объемы продаж через интернет во время онлайн-конференции.

Как сообщалось, на пятничном совещании с автопромом Владимир Путин поручил главам регионов "принимать выверенные, сбалансированные решения по продолжению и возобновлению работы организаций", имея в виду, в том числе, автодилерские салоны, а также поручил правительству совместно с отраслевым сообществом подготовить нормативную базу для дистанционных сделок по продаже машин.