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Вице-премьер РФ Хуснуллин возглавил набсовет ГК "Автодор"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин назначен председателем наблюдательного совета госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пятницу в его пресс-службе.

"Среди первоочередных задач для поддержки и развития экономики мы выделяем строительство и, в первую очередь, развитие транспортной инфраструктуры. Мы продолжаем дорожные работы, в том числе на таких знаковых объектах, как Центральная кольцевая автодорога", - приводит пресс-служба слова Хуснуллина.

Он добавил, что строительство транспортной инфраструктуры станет одной из основных мер, позволяющих вывести экономику из сложившейся ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Госкомпания "Российские автомобильные дороги" создана в 2009 году для развития сети скоростных платных автомагистралей в РФ. В ее доверительном управлении находится более 3,4 тыс. км автодорог федерального значения, в частности трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина".

"Автодор" также выступает ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Московской области и новой скоростной трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань.

Марат Хуснуллин Автодор

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