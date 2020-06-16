Строительство ЦКАД с учетом доводки подорожало до 330 млрд рублей

Для завершения строительства, по подсчетам "Автодора", необходимо 14,8 млрд рублей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье за 2019 год подорожало до 315,9 млрд руб., на дополнительные работы, включая перенос коммуникаций, понадобится еще примерно 15 млрд руб., следует из материалов проверки использования средств на строительство ЦКАД, проведенной Счетной палатой.

Проверка проходила в период с декабря 2019 года по февраль 2020 год. Анализировался период 2019 года и при необходимости - более ранние периоды.

Как отмечает ведомство, строительство ЦКАД за прошлый год подорожало, но к завершению не приблизилось. На начало 2020 года техническая готовность пусковых комплексов №1 и №5 составляла 49% и 61%, соответственно. За 2019 год прирост на указанных участках составил менее 15%. При этом по всем пусковым комплексам сроки строительства были продлены.

"В 2019 году строительство пусковых комплексов № 1, 3 и 5 продлено до 2020 года, по пусковому комплексу № 4 и по отдельным локальным мероприятиям - до 2021 года. В 2019 году стоимость проекта выросла на 2,6 млрд рублей и теперь составляет 315,9 млрд руб.", - приводит пресс-служба Счетной палаты комментарий аудитора Валерия Богомолова.

Ведомство отмечает, что к позитивным изменениям привела работа оперативного штаба правительства, который утвердил единый график ликвидации отставания строительства ЦКАД и еженедельно мониторит ход стройки.

В частности, в январе 2020 года был сдан девятикилометровый участок пускового комплекса №5. Также официально введен в эксплуатацию участок в обход Звенигорода в 3,5 км, открытый для движения транспорта еще в 2017 года.

"По итогам проверки отмечается прирост технической готовности на пусковых комплексах № 3 и № 4, который составил 38% и 28% соответственно. При сохранении таких темпов производства работ существует высокая вероятность ввода указанных объектов в эксплуатацию в установленные сроки", - считает Богомолов.

При этом проверка показала, что финансовая составляющая проекта остается не до конца урегулированной. Для завершения строительства ЦКАД, по подсчетам "Автодора", потребуется 14,8 млрд руб. Это дополнительные обязательства федерального бюджета на переустройство магистральных газо- и нефтепроводов, строительство транспортных развязок, создание системы взимания платы и другие мероприятия.

"Однако до настоящего времени отсутствуют положительные заключения госэспертизы на проектную документацию по этим мероприятиям", - констатировал Богомолов.

Объем финансирования строительства ЦКАД с начала реализации проекта составил 186,5 млрд рублей, включая средства ФНБ (81 млрд руб.), субсидии (69,9 млрд руб.) и вложения инвесторов (33,8 млрд руб.). На конец 2019 года "Автодор" принял и оплатил работы в рамках долгосрочных инвестиционных концессионных соглашений на 143,1 млрд руб.

В ходе проверки Счетная палата установила нарушения и недостатки при закупке товаров, работ и услуг, ведении бухгалтерского учета и ненадлежащий контроль за соблюдением условий концессионных соглашений в части привлечения средств инвесторов на 9 млрд руб.

Отдельно аудитор Богомолов остановился на ситуации с пропавшим лесом. При подготовке территории под строительство пускового комплекса №4 госкомпания "Автодор" оплатила вырубку 214 тыс. деревьев. Вся древесина должна была быть передана госкомпании, а подрядчик "СтройГазСервис", по условиям договора, был обязан обеспечить ее сохранность до момента реализации.

"В ходе проверки установлено, что весь объем полученной древесины в период с декабря 2018 года по март 2019 года был выведен третьими лицами. Только в декабре 2019 года госкомпания обратилась в суд о взыскании убытков с подрядчика в размере 45 млн рублей. При этом размер убытков, рассчитанный в ходе в ходе проверки, составляет 138 млн рублей", - отмечает цитируемый Счетной палатой аудитор Боголомов, который рекомендовал "Автодору" рассмотреть вопрос об увеличении суммы иска в части упущенной выгоды.

"Автодор", в свою очередь, прислушался к предложению и оформил дополнительный иск, согласившись также с другими замечаниями по итогам проверки. "Мы практически все замечания, которые были в прошлом году, устранили. И сейчас стараемся вести работу эффективно. Над теми замечаниями, которые есть, безусловно, над большей частью работаем и устраним в самое короткое время", - приводит пресс-служба Счетной палаты комментарий председателя правления "Автодора" Вячеслава Петушенко.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, его планировалось завершить в 2019 году, но этого не вышло. В конце июня прошлого года очередной дедлайн по ЦКАДу продлили до 2021 года. Начало фазы эксплуатации дороги было сдвинуто с 2018 на 2020 год.

По завершении строительства в эксплуатацию планируется ввести 346,8 км автомобильных дорог, из которых 287,4 км будут построены и еще 59,4 км - реконструированы. На платной основе будут эксплуатироваться участки дорог пусковых комплексов №№ 1, 3 и 4 общей протяженностью 251,3 км, или 72,5 % общей протяженности ЦКАД.

В конце мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительство ЦКАД планируется ускорить и завершить до конца 2020 года.