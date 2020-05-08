Дистанционное обучение в вузах продлили до 31 мая

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков продлил до 31 мая режим дистанционного обучения в вузах России, введенный из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Соответствующий приказ, датированный 8 мая, размещен на официальном сайте министерства в пятницу. Документ фактически сохраняет режим закрытых дверей в вузах Минобрнауки до 31 мая и запрет на посещение зданий вузов обучающимися до отдельного приказа ведомства. Занятия будут продолжены в дистанционном режиме.

Вузам, которые не подведомственны Минобрнауки, даны рекомендации установить тот же режим посещения и занятий.

Между тем, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил перенести ЕГЭ, которые должны начаться 8 июня, на август-сентябрь. Решение о переносе экзаменов пока не принято. Между тем, к ЕГЭ привязана приемная кампания в вузы, от них также зависит начало нового учебного года.