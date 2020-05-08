Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:22Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Глава Минздрава России предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Глава Минздрава России предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что единые государственные экзамены целесообразно перенести на конец лета - начало осени.

"На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август - сентябрь", - сказал Мурашко, выступая на заседании президиума фракции "Единая Россия" в пятницу.

Он отметил, что влияние на динамику заболевания окажут послабления в режиме самоизоляции, поскольку нужно, чтобы заработала экономика.

"Если пойдет вариант послабления и при этом нам удастся сдержать рост заболеваемости, тогда можно говорить обо всех остальных шагах. Не буду какие-то конкретные даты называть, но в ближайшие два месяца - май и июнь - рассматривать точно не надо. Июль, скорее всего (тоже - ИФ)", - сказал Мурашко.

Он сообщил, что Минздрав передал рекомендации Минпросвещения и лично Сергею Кравцову по поводу проведения ЕГЭ. Решение будет приниматься образовательными властями совместно с Роспотребнадзором.

Вопрос о том, когда начнется ЕГЭ в России, до сих пор окончательно не решен. Как заявлял министр просвещения России Кравцов, 12 мая будет объявлено, начнутся ли экзамены 8 июня или их снова перенесут на более поздний срок. На фоне ситуации с коронавирусом звучали предложения вообще отменить ЕГЭ, провести зачисление в вузы всех желающих или вернуть "старые" вступительные экзамены в вузах, которые существовали до введения ЕГЭ. В Рособрнадзоре и Минпросвещения не поддерживают ни одно из них.

Хроника коронавируса. Май.

8
В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концертыВ греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты
Минздрав РФ Михаил Мурашко

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор заявил о потере коронавирусом активности при температуре +30

Мишустин провел первое за время болезни публичное совещание по видеосвязи

Мишустин провел первое за время болезни публичное совещание по видеосвязи

В Минздраве заявили, что о выходе на плато по коронавирусу в РФ пока речи не идет

Бизнесмена Анатолия Быкова арестовали по делу о двойном убийстве

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

В МВД опровергли информацию об отказе конвоя вести в суд создателя "Омбудсмен полиции"

Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса

Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса

Суды смогут возобновить работу с 12 мая, если позволит ситуация с COVID-19 в регионе

Суды смогут возобновить работу с 12 мая, если позволит ситуация с COVID-19 в регионе

Крупнейшие вузы предложили провести ЕГЭ в июле-августе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');