Глава Минздрава России предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что единые государственные экзамены целесообразно перенести на конец лета - начало осени.

"На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август - сентябрь", - сказал Мурашко, выступая на заседании президиума фракции "Единая Россия" в пятницу.

Он отметил, что влияние на динамику заболевания окажут послабления в режиме самоизоляции, поскольку нужно, чтобы заработала экономика.

"Если пойдет вариант послабления и при этом нам удастся сдержать рост заболеваемости, тогда можно говорить обо всех остальных шагах. Не буду какие-то конкретные даты называть, но в ближайшие два месяца - май и июнь - рассматривать точно не надо. Июль, скорее всего (тоже - ИФ)", - сказал Мурашко.

Он сообщил, что Минздрав передал рекомендации Минпросвещения и лично Сергею Кравцову по поводу проведения ЕГЭ. Решение будет приниматься образовательными властями совместно с Роспотребнадзором.

Вопрос о том, когда начнется ЕГЭ в России, до сих пор окончательно не решен. Как заявлял министр просвещения России Кравцов, 12 мая будет объявлено, начнутся ли экзамены 8 июня или их снова перенесут на более поздний срок. На фоне ситуации с коронавирусом звучали предложения вообще отменить ЕГЭ, провести зачисление в вузы всех желающих или вернуть "старые" вступительные экзамены в вузах, которые существовали до введения ЕГЭ. В Рособрнадзоре и Минпросвещения не поддерживают ни одно из них.