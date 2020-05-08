Власти Кузбасса отменили приказ о наказании работников больницы при заражении COVID-19

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минздрав Кузбасса отменил приказ главврача Кемеровской областной больницы, согласно которому сотрудник медучреждения, зараженный коронавирусом, мог быть уволен или оштрафован, сообщает пресс-служба министерства в пятницу.

"Работодатель не имеет права наказывать сотрудника за то, что тот заразился коронавирусом. Даже если человек пренебрегал ограничительными мерами или нарушил обязательную самоизоляцию (...). На данный момент приказ отменен, руководитель медицинского учреждения получит дисциплинарное взыскание", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Михаила Малина.

Также сообщается, что главный врач медучреждения приказом хотел "побудить коллектив соблюдать ограничительные меры и защитить сотрудников от опасной болезни".

Уточняется, что приказ распространялся на работников больницы, переведенных на удаленный режим работы: сотрудники отдела кадров, бухгалтерии и других вспомогательных служб больницы.

Как сообщалось, областная прокуратура начала проверку законности издания приказа главврачом Кемеровской областной больницы Михаилом Ликстановым, согласно которому зараженному коронавирусом сотруднику медучреждения работодатель имел право сделать замечание или выговор, либо уволить.

Случаи заражения медиков коронавирусом выявлены в трех городах Кузбасса: Белово, Новокузнецк и Прокопьевск.