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Прокуратура проверит приказ о возможном увольнении врачей с COVID-19 в Кемерове

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка организована после появившейся в СМИ информации о приказе главврача Кемеровской областной клинической больницы, согласно которому зараженных коронавирусом врачей могут уволить, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областной прокуратуры в пятницу.

В пятницу в местных СМИ появилась копия приказа, якобы подписанного главным врачом Кемеровской областной больницы Михаилом Ликстановым, в одном из пунктов которого говорится, что в случае выявления инфицирования работника коронавирусом к нему применяется мера дисциплинарного взыскания в соответствии со статьями 192 и 193 ТК РФ (дисциплинарные взыскания и их применения).

Согласно этим статьям, за совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право сделать замечание или выговор сотруднику, либо уволить.

"Интерфакс" не располагает комментарием медучреждения по этому поводу.

Как сообщалось, случаи заражения медиков коронавирусом выявлены в трех городах Кузбасса: Белово, Новокузнецк и Прокопьевск.

Кемеровская область коронавирус

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