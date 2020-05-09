Маски и дистанция останутся обязательными на всех этапах выхода из самоизоляции

В первую очередь разрешат прогулки и занятия спортом на улице

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для регионов по поэтапному выходу из режима самоизоляции: маски, социальное дистанцирование и удаленная работа останутся, пока все этапы не будут пройдены.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". Сохранится также требование к социальной дистанции - не менее 1,5 метров, и рекомендация пользоваться личным, а не общественным транспортом.

Кроме того, на всех этапах режим самоизоляции останется обязательным для людей с высоким риском тяжелых заболеваний: это люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Как ранее сообщалось, выход из режима самоизоляции в России будет поэтапным - ограничительные меры в отношении граждан и организаций будут сниматься постепенно, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Решать, на какой этап переходить и какие ограничения снимать, будут власти регионов по согласованию с санитарными врачами субъектов. Оцениваться будут, прежде всего, коэффициент распространения инфекции (зависит от динамики суточного прироста за последние восемь суток), свободный коечный фонд и охват тестированием на коронавирус.

Этапы выхода из самоизоляции

На первом этапе, следует из рекомендаций, станут возможны прогулки и занятия спортом на улице. В документе говорится, что гулять и заниматься спортом можно будет максимум вдвоем (при занятиях расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 м), но при прогулках будет запрещено посещать места массового скопления людей и детские площадки. Будет разрешена работа небольших объектов непродовольственной торговли (зал - до 400 кв. м) и сферы услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей.

На втором этапе смогут заработать предприятия торговли большей площади и "отдельные образовательные организации", говорится в рекомендациях. При этом сохранятся ограничения на предельное количество покупателей в торговом зале.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей (покупателей) и площади, заработают кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения - школы, колледжи и вузы. Кроме того, откроются парки, скверы и другие места отдыха, но тоже при условии социального дистанцирования.