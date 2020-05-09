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В России проведены более 5 млн тестов на COVID-19

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Более 5 млн тестов на коронавирусную инфекцию выполнено в России, сообщает Роспотребнадзор в субботу.

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 5,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.

За последние сутки проведено 234,4 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 242 тыс. 957 человек.

По последним данным, обнародованным накануне утром, в России зарегистрированы 187 859 случаев заболевания коронавирусом.

Роспотребнадзор коронавирус

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