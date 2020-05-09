Путин пообещал достойный праздник в честь Дня Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Главный Парад Победы на Красной площади и марш "Бессмертного полка" пройдут широко и достойно, когда это станет возможно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"75 лет прошло, как кончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно широко и торжественно, отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил победы. Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш "Бессмертного полка", марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной, живой связи между поколениями", - сказал Путин в обращении к гражданам в День Победы.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение всегда будет равняться на сплоченность и стойкость ветеранов, которые сражались за жизнь против смерти.

"Нас объединяет общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе", - сказал президент.

Заслуги поколения Великой Отечественной войны, их жертву для сегодняшнего и будущих поколений ничем не измерить и никак не оплатить, сказал Путин.

"Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений", - подчеркнул он.

"Мы отдаем дань бесконечного признания великому жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа", - продолжил Путин.

Он подчеркнул, что павшие в Великой Отечественной войне отдали свои жизни за то, чтобы жили нынешние и будущее поколения, чтобы они "могли прийти в этот мир, который отстоял, сберег советский солдат".

"Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей", - сказал президент.

После этих слов глава государства объявил минуту молчания.