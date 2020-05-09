Президент РФ возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утром 9 мая почтил память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к могиле Неизвестного солдата и стелам городов-героев в Александровском саду.

После обращения к россиянам президент почтил минутой молчания память героев, а затем положил гвоздики у каждого монумента города-героя.

Глава государства в одиночестве прошел вдоль Кремлевской стены. В этот раз на торжественной церемонии у президента не было сопровождающих.

Также вдоль памятников городам-героев и Вечного огня прошел строем небольшой отряд российских военнослужащих.

На этом церемония в Александровском саду закончилась. Но президент вновь пообещал: и праздничный парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы, и шествие "Бессмертного полка" обязательно состоятся.