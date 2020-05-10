Минздрав сообщил о снижении смертности в России на 3,8% в январе-марте

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Минздрав России отмечает снижение смертности в стране за первые три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"По оперативным данным Росстата, в Российской Федерации число умерших в расчете на 1 000 населения снизилось на 3,8%", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в воскресенье.

В абсолютном выражении число смертей сократилось на 12 866 человек или 2,7% (с 472 860 в январе-марте 2019 года до 459 994 в январе-марте 2020 года).

В январе число умерших снизилось на 4,9% (или 8 376 человек) по сравнению с январем 2019 года, в феврале - на 3,6% (5 317 человек) по сравнению с февралем 2019 года, а в марте отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 года - на 0,5% (827 человек).

В марте в России начался подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. По последним данным, всего в стране зарегистрированы 209 688 случаев заболевания, умерли 1 915 человек, выздоровели 34 306 человек.