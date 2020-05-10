В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек

Сотрудница НМИЦ хирургии имени Вишневского в Москве Фото: Сандурская Софья/АГН "Москва"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - За сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом (+5,5%) в 83 регионах, сообщает оперативный штаб в воскресенье.

Среди новых пациентов у 42,4% не было симптомов болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции.

Несмотря на переход через отметку в 200 тысяч новых случаев, Россия по-прежнему остается на пятом месте по общему числу заболевших, но разрыв с Великобританией (четвертое место, 215,8 тыс.) и Италией (третье место, 218,2 тыс.) по последним данным Университета Джона Хопкинса продолжает сокращаться.

В целом по России за сутки зафиксировано 88 летальных исходов, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 58 - в Москве. Общее число умерших в РФ достигло 1 915.

Выписаны по выздоровлению в России за сутки 2 390 человек, в том числе 1 011 - в Москве. Общее число выписанных пациентов в стране составляет, по последним данным, 34 306.

Ситуация в регионах

В Москве выявлен еще 5 551 случай заболевания коронавирусом. Среди них 40,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% - от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, 6,7% - старше 80 лет, еще 6% - дети. Общее число зарегистрированных диагнозов в столице достигло 109 740. Выздоровели за сутки 1 011 человек, таким образом, число вылечившихся достигло 13 790.

Еще 1 133 случаев зарегистрированы за сутки в Московской области, 414 - в Санкт-Петербурге, 262 - в Нижегородской области, 139 - в Свердловской области, 119 - в Волгоградской области, 99 - в Краснодарском крае, 93 - в Дагестане, 91 - в Тамбовской области, 90 - в Челябинской области, по 89 новых пациентов в Калужской, Тульской и Ростовской областях. 88 пациентов в Рязанской области, 85 - в Татарстане, 83 - во Владимирской области, 79 - в Ивановской области, 77 - в Кабардино-Балкарии, по 75 - в Башкирии, Новосибирской области. 74 - в Самарской области, по 73 - в Тюменской области, Красноярском крае, 72 - в Ямало-Ненецком АО, 71 - в Курской области.

По 70 новых диагнозов - в Северной Осетии и Смоленской области, 69 - в Саратовской области, 68 - в Брянской области, по 67 - в Ленинградской области, Ханты-Мансийском АО. По 63 новых случая выявлены в Чувашии и Ярославской области, 58 - в Астраханской области, 50 - в Орловской области, по 48 - в Липецкой, Белгородской областях и Приморском крае, 47 - в Ингушетии, по 46 - в Мордовии и Кировской области, 45 - в Тверской области, по 42 - в Калининградской, Оренбургской, Ульяновской областях, 41 - в Пензенской области, 39 - в Воронежской области, 38 - в Ставропольском крае, по 34 - в Омской области, Хабаровском крае, по 33 - в Якутии, Забайкальском крае.

Еще 31 случай зарегистрирован в Мурманской области, по 28 - в Новгородской области, Алтайском крае, 26 - в Чечне, 25 - в Архангельской области, по 22 - в Бурятии, Хакасии, по 21 - в Марий Эл, Тыве, по 20 - в Карелии и Коми., по 19 - в Вологодской, Кемеровской и Томской областях, по 18 - в Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Иркутской области, 16 - в Псковской области, 14 - в Костромской области, 13 - в Камчатском крае, 12 - в Крыму, 8 - в Пермском крае. Пять инфицированных в Амурской области, по четыре - в Адыгее и Еврейской АО, трое - в Севастополе, по два пациента в Курганской области, Чукотском АО. По одному заболевшему в Республике Алтай и Магаданской области.