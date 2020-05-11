Число заболевших коронавирусом в России превысило 220 тысяч человек

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Число случаев новой коронавирусной инфекции в РФ за прошедшие сутки выросло на 11 656, сообщает оперштаб. Там отметили, что 46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19.

На сегодня в стране насчитывается 221 344 заболевших. Таким образом, суточный прирост по стране составил 5,6%. Россия в понедельник обогнала Великобританию (220,4 тыс.) и Италию (219 тыс.) по количеству случаев заражений.

Новые инфицированные регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве - 6169.

В Московской области 1079 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге - 307, в Нижегородской области - 291.

Общее число скончавшихся от заболевания достигло 2009, за сутки скончались еще 94 человека (56 из них в Москве).

Количество поправившихся после перенесенного вируса выросло до 39 801, в том числе 5495 человек, поправившихся за последние 24 часа.