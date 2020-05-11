"Индекс самоизоляции" в Москве на утро понедельника составил 3,6

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Показатель самоизоляции в Москве держится на уровне прошлой недели, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,6.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,8. При этом неделю назад, 4 мая, был также зафиксирован показатель 3,6.

В различных городах Подмосковья индекс самоизоляции этим утром варьируется от 3,9 - в Королёве до 3,0 - в Котельниках.