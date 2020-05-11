Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлено для всех видов транспорта, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

По ее данным, с 11:00 по Москве она работает в штатном режиме.

Движение по Военно-Грузинской дороге было закрыто для всех видов транспорта накануне утром в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией.