Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге закрыто для всех видов транспорта с 9:10 по Москве воскресенья в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

С учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ, отметили в управлении.

МЧС настоятельно рекомендовало водителям планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой, а лучше всего - воздержаться от поездок в данном направлении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией.