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Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Сенатор Олег Ковалев
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.

"Не стало Олега Ковалева. Долгие годы он боролся с заболеванием. Не жаловался, продолжал работать. В последние годы представлял в Совете Федерации Рязанскую область, которой руководил до этого", - написал Неверов в фейсбуке.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил "Интерфаксу", что Ковалев умер сегодня ночью. "Это не связано ни с инфекцией, ни с пандемией. Он некоторое время болел, хотя это не показывал, но сердце не выдержало", - сказал сенатор.

По его словам, организацией похорон Ковалева будут заниматься семья и Совет Федерации. "Семья хотела бы похоронить его в Кашире - там, где похоронены родители. А прощание будет в ближайшее время в Москве, в церемониальном зале ЦКБ", - сообщил Тимченко.

Олег Ковалев представлял в Совете Федерации Рязанскую область с сентября 2017 года. С 2008 по 2017 год занимал пост губернатора Рязанской области.

Совет Федерации Совфед Олег Ковалев

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