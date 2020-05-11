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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:23Заразились
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Что произошло за день: понедельник, 11 мая

В России закончились нерабочие дни, заболевших коронавирусом стало еще больше, экономике страны помогут

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России. Для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболевания ограничительные меры будут сохранены. Базовые отрасли экономики могут вернуться к работе. Также президент призвал глав регионов дать людям возможность выходить на прогулки и занятия спортом.

- В РФ введены новые меры поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией. В частности, предлагается кредитная программа для организаций, сам кредит и проценты по которому будут списаны, если предприятие сохранит не менее 90% рабочей силы. Самозанятым обещают вернуть налог на доход за 2019 год. Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС. Семьям обещают разовые выплаты в 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, выплаты в 5 тыс. рублей на детей до 3 лет в течение трех месяцев. Пособие на ребенка увеличат в два раза.

- Число заболевших коронавирусом в России превысило 220 тысяч человек. РФ уже на третьем месте в мире по зараженным, но при этом уровень смертности от COVID-19 в стране в 7,4 раза ниже мирового. Кроме того, в РФ снижаются темпы прироста заболевших - сейчас это 5,6%. Сергей Собянин призывает не бояться числа выявленных больных.

- Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев. Последние годы он боролся с заболеванием, коллеги называют причиной смерти проблемы с сердцем.

- Задержан организатор сгоревшего в Красногорске частного хосписа. Выясняется, что коттедж не был оборудован противопожарной сигнализацией, отсутствовала прямая связь с пультом МЧС. Вероятной причиной возгорания называют неисправность электропроводки.

- Продажи "АвтоВАЗа" в России в апреле рухнули на 69%. За месяц продано чуть более 10 тыс. автомобилей.

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