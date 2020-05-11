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В кабмине РФ назвали условия открытия российских курортов для туристов этим летом

В кабмине РФ назвали условия открытия российских курортов для туристов этим летом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма могут открыться для внутреннего туризма летом при условии тренда на снижение заболеваемости коронавирусом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) он уточнил, что некоторые регионы могут снять ограничения, если заболеваемость пойдет вниз.

"И тогда наши граждане смогут туда поехать. Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма, любимого места отдыха россиян", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что туризм - это самая пострадавшая отрасль нашей страны, как и во всем мире, и напомнил, что правительство уже внесло туризм в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

"Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность - это самое главное. При этом это огромная возможность для того, чтобы развился наш внутренний туризм", - сказал вице-премьер.

Он заметил, что раньше было принято уезжать на отдых за границу: это было дешевле, а сервис качественней.

"Но сейчас инфраструктура действительно уже подросла. И плюс сейчас вот эти ограничения действительно приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране", - уточнил Чернышенко.

Он призвал всех россиян соблюдать режим изоляции, придерживаться масочного режима и работать удаленно, если это возможно.

Краснодарский край Крым Дмитрий Чернышенко

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