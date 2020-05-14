Бизнес ищет грань между рисками изоляции и ее отсутствия. Обзор

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - После отмены "нерабочих" дней бизнес столкнулся со сложной задачей - найти баланс между изоляцией, с одной стороны, и необходимостью выхода из нее для поддержки экономики - с другой. Меры по выходу регионов из режима самоизоляции предприниматели обсуждали в четверг в рамках сессии "Недель российского бизнеса", проходящей в онлайн-формате.

"Важно и нужно терпеть до полного подавления волны вируса. Это значит, что в регионах надо сохранить, а где-то, может, и ужесточить ограничения. Важно целенаправленно контролировать применение средств защиты, соблюдение социального дистанцирования, самоизоляции", - сказал генеральный директор "Фосагро" и сопредседатель координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев.

Предприниматель предложил заимствовать "очень правильный опыт" европейских стран, который заключается в разделении граждан на определенные группы для выхода в общественные места, прогулок, занятий спортом и т.д.

"С одной стороны, это снижает неограниченные контакты людей между собой, что очень важно, а с другой - снимает социальное напряжение и возвращает людей в нормальный ритм жизни, - пояснил Гурьев. - При соблюдении правильной социальной дистанции даже не требуется масочный режим. Фактически, это новый социальный договор, который уже работает и распространяется во Франции и Испании. Он совершенно четкий, понятный. При таком размежевании по категориям органам власти очень просто контролировать любые режимы".

Опыт зарубежных стран и крупных корпораций был активно задействован и при принятии решений по необходимым мерам при борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Когда мы столкнулись с проблемой коронавируса, она была уже для нас не новостью, но стала неожиданностью. Это, действительно, факт. Мы обратились к нашим коллегам в Китае, Европе, Соединенных Штатах. Я знаю, так же делали металлурги и другие производители, - рассказал CEO "Фосагро". - Мы получили фактически инструкции и протоколы, которые были введены за границей, по предотвращению развития ситуации и по работе предприятий при распространяющейся инфекции. Они направлены в правительство Российской Федерации, находятся на рассмотрении министерства экономического развития для дальнейшего направления в субъекты РФ и организации. Это лучший опыт, полученный на практике российских и международных компаний, которые уже прошли или находятся в этом режиме".

На данный момент ситуация в регионах выглядит достаточно напряженной - темпы роста заболеваемости превышают этот показатель в Москве, сказал бенефициар "Трубной металлургической компании" и президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

"Это нас всех беспокоит. Сегодня очень важный вопрос - объявленное окончание нерабочих дней передано на уровни регионов, у которых дополнительные полномочия по регулированию дальнейшей ситуации. С одной стороны - это правильно, потому что все мы понимаем, что смерть экономики - это гораздо большее зло, и последствия могут быть гораздо более серьезные, чем от коронавируса, - сказал он. - Но нельзя расслабляться. Надо работать над соблюдением всех мер социального дистанцирования. Иначе мы реально можем получить очередную вспышку инфекции".

По словам предпринимателя, в регионах, особенно малых городах, низкий уровень самодисциплины граждан. "Есть опасения, что люди будут относиться к этому с шапкозакидательством. Здесь важна наша роль", - добавил Пумпянский.

Обеспокоенность по поводу баланса при выходе из изоляции и, в то же время, соблюдения мер по нераспространению коронавирусной инфекции высказал также основной акционер "Северстали" и член бюро правления РСПП, который также входит в координационный совет, Алексей Мордашов.

"Все это выглядит крайне непростым и напряженным. Но нельзя не признать, что общий ущерб от изоляционных мер может оказаться сопоставим с потерями и ущербом от коронавируса. С одной стороны - нельзя все отпустить, чтобы не получить всплеск инфекции, а с другой - нельзя держать. От нас требуется филигранная работа по выстраиванию, с одной стороны, постепенного снятия карантинных мер, а с другой стороны - проведение этих работ должно быть сбалансировано сдерживанием инфекции".

Мордашов, говоря о роли бизнеса в борьбе с коронавирусной инфекцией, обратил внимание на то, что основная тяжесть в организации мер ложится на предпринимателей.

"Мы так же, как другие компании, покупаем аппараты ИВЛ, оксигенаторы, развозим кислород по больницам, покупаем лекарства. Особенно активно мы это делаем в регионах присутствия "Северстали", а это практически Северо-Запад Российской Федерации", - отметил он.

По словам Гурьева, в рамках плана по обеспечению медицинских учреждений необходимыми ресурсами крупные компании взяли на себя доставку по всей стране десятков миллионов медицинских масок, сотен аппаратов ИВЛ, оксигенаторов, систем диагностирования, в том числе КТ.

"С учетом высокой нагрузки на медперсонал, отмечу такое важное направление, как организация компаниями горячего питания для медиков. И такие программы работают практически во всех регионах", - сказал он.