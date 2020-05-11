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Путин пообещал разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка

Путин пообещал разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка
Фото: Vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В рамках дополнительных мер поддержки граждан в период пандемии предусмотрены разовые выплаты на каждого ребенка, объявил президент РФ Владимир Путин.

Они составят 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Заявку можно подать начиная с 12 мая.

Для семей с детьми до трех лет предусмотрены выплаты в пять тысяч рублей в течение трех месяцев.

Также президент объявил, что размер пособия по уходу за ребёнком для неработающих будет повышен в два раза.

Семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет с 1 июня, а не с 1 июля, как предполагалось ранее.

Путин обратил внимание, что такие выплаты начисляются с начала текущего года. "Таким образом семья, подав заявление уже в июне разово получит причитающиеся деньги за первое полугодие, в среднем это 33 тысяч рублей на одного ребенка. В дальнейшем такая семья будет получать 5,5 тысяч рублей на каждого ребенка в месяц", - добавил глава государства.

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