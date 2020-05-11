Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:23Заразились
на 11.05В России 221 344+11 656В мире 4 101 699+77 690

Путин потребовал довести положенные выплаты до медиков за работу с больными COVID-19

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что положенные выплаты за работу с коронавирусными пациентами получили меньше половины медиков, и потребовал от регионов выплатить все доведенные до них средства.

"По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах, а получили их на руки 56 тыс. человек, это меньше половины из числа медработников, которым начислили такие выплаты, а все средства на апрельские выплаты в регион уже поступили", - сказал он в понедельник на совещании с регионами по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом.

В РоссииРаботники соцучреждений получат дополнительные выплаты до 60 тыс. рублейЧитать подробнее

Путин поручил главам субъектов РФ "наладить работу, чтобы до 15 мая все медработники получили положенные им апрельские выплаты, а правительству и Минздраву организовать здесь координацию и постоянный мониторинг".

Как заверил президент, "прошу иметь ввиду, я лично проверю положение дел по этому вопросу в каждом регионе России".

Путин напомнил, что выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям экипажей скорой помощи предложил установить больше месяца назад - 8 апреля.

Владимир Путин Коронавирус Минздрав

Новости по теме

Новости

Голикова сообщила о готовности 11 регионов сразу ко второму этапу снятия ограничений

Пандемия коронавируса

Голикова заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового

Голикова заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового

Темы прироста заболевших коронавирусом в России начали снижаться

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Президент РФ призвал глав регионов позволить людям гулять и заниматься спортом

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Экономический кризис

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Путин пообещал разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка

Путин пообещал разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка

Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики

С 12 мая в России начнут возобновлять работу базовые отрасли экономики

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');