Путин потребовал довести положенные выплаты до медиков за работу с больными COVID-19

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что положенные выплаты за работу с коронавирусными пациентами получили меньше половины медиков, и потребовал от регионов выплатить все доведенные до них средства.

"По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах, а получили их на руки 56 тыс. человек, это меньше половины из числа медработников, которым начислили такие выплаты, а все средства на апрельские выплаты в регион уже поступили", - сказал он в понедельник на совещании с регионами по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом.

Путин поручил главам субъектов РФ "наладить работу, чтобы до 15 мая все медработники получили положенные им апрельские выплаты, а правительству и Минздраву организовать здесь координацию и постоянный мониторинг".

Как заверил президент, "прошу иметь ввиду, я лично проверю положение дел по этому вопросу в каждом регионе России".

Путин напомнил, что выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям экипажей скорой помощи предложил установить больше месяца назад - 8 апреля.