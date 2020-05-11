Темы прироста заболевших коронавирусом в России начали снижаться

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В России установилась тенденция к снижению темпов прироста коронавируса, сейчас он составляет 5,6%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с регионами по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

В общей сложности темпы снизились в 4,9 раза и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%".

Она отметила, что с одной стороны, эти цифры радуют, с другой стороны, беспокоит то, что "абсолютные приросты в ряде регионов страны пока еще остаются высокими".

По данным на 11 мая, РФ вышла на третье место в мире по количеству заболевших коронавирусом: в стране 221 344 случаев COVID-19, 11 656 из них выявлены в последние сутки - суточный прирост по стране составил 5,6%.

Критерии для снятия ограничений

В ходе совещания у президента Голикова рассказала о трех критериях поэтапного снятия ограничений - коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и количество тестов на 100 тыс. населения в день.

Для первого этапа снятия ограничений коэффициент распространения инфекции должен быть не более единицы, свободных коек должно быть не менее 50% от общего нормативного и количество тестов - не менее семидесяти на 100 тыс. населения.

Одиннадцать российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия противокоронавирусных ограничений, еще 22 смогут соответствовать критериям выхода, если нарастят коечный фонд и увеличат масштабы тестирования, заявила вице-премьер РФ.

Голикова отметила, что в среднем по РФ коэффициент распространения инфекции равен единице, но по отдельным регионам этот показатель варьируется.