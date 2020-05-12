Подпольный цех по переработке краба ликвидирован на Камчатке

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пограничники обнаружили подпольный цех по изготовлению крабовой продукции на юге Камчатки, сообщает во вторник погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району.

Нелегальное производство сотрудники погрануправления обнаружили в ходе патрулирования побережья Авачинской губы. Они заметили моторную лодку без бортовых номеров, которая при виде пограничников дала полный ход и скрылась.

"Пограничники осмотрели близлежащую местность и обнаружили на берегу нежилое строение, в котором осуществлялось кустарное производство крабовой продукции", - говорится в сообщении.

На берегу рядом со строением находились полипропиленовые мешки с живым крабом-стригуном.

"Предположительно, браконьеры на лодке выгружали нелегально выловленного краба с целью дальнейшей переработки", - отмечается в сообщении.

Крабов осмотрели и пересчитали. 5 тыс. 612 жизнеспособных особей выпущены в естественную среду обитания. По данным ведомства, предотвращенный ущерб водным биоресурсам составил более 5 млн 700 тыс. рублей.

Согласно Правилам рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, в рамках любительского рыболовства граждане имеют право добыть не более 30 особей краба-стригуна в сутки. Штраф за незаконный вылов одной особи краба-стригуна, независимо от веса и размера, составляет 4 тыс. 768 рублей, а вылов с причинением крупного ущерба влечет уголовную ответственность.