Уголовное дело о легализации денег от контрабанды крабов возбудили на Сахалине

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин признал законным возбуждение уголовного дела по факту легализации денежных средств в особо крупном размере при контрабандной поставке крабов с Дальнего Востока РФ в Южную Корею и Японию, сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу в четверг.

"Как установлено следствием, под руководством фактического собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, являющегося организатором преступления, а также с участием иных членов преступной группы, в период 2014-2016 годы осуществлена незаконная поставка живого краба в Японию и Республику Корея с предоставлением в таможенные органы РФ недостоверных сведений о его стоимости", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, разница между ценой, за которую живой краб продавался за границей, оседала на счетах офшоров. При этом часть доходов в размере 193 млн рублей потратили на покупку в 2017 году имущества и активов юридического лица на территории Хабаровского края, осуществляющего деятельность в сфере рыболовства.

"Таким образом, полученные от контрабанды (краба - ИФ) средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение", - отмечает пресс-служба.

В результате реализации решений межведомственных совещаний под председательством заместителя генпрокурора Демешина 20 декабря 2021 года возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).

Заместитель генпрокурора признал решение о возбуждении уголовного дела законным, проводятся следственные действия, "устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", сообщает пресс-служба.

8 декабря пресс-служба управления Генпрокуратуры по ДФО сообщала, что расследование уголовного дела по контрабанде краба в отношении одного из участников преступной группы завершено и направлено на рассмотрение в Фрунзенский районный суд Владивостока.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение орггруппы от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). Расследование аналогичного основного уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы продолжается.

Тогда пресс-служба сообщала, что с 2014 по 2019 годы с Дальнего Востока РФ в Японию, Южную Корею и Китай орггруппа поставила 3,4 тыс. тонн живого краба общей стоимостью 2,6 млрд рублей, уклонившись от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 млн рублей.

Участники орггруппы декларировали краб в дальневосточных таможнях по одной цене к поставке иностранным компаниям, а фактически отгружали по цене, значительно превышающей заявленную в декларациях.

Разница в цене оседала на счетах офшоров и использовалась соучастниками по своему усмотрению. В качестве обеспечительных мер было арестовано имущество членов организованной группы на сумму более 8 млрд рублей, сообщала пресс-служба 8 декабря.