В Минкомсвязи предложили снять ряд "неэффективных" ограничений для СМИ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин перечислил те нормативные ограничения для средств массовой информации, которые по мнению ведомства, по итогам пандемии коронавируса показали свою неэффективность и могут быть сняты, чтобы облегчить работу СМИ.

"По итогам жизни в новых условиях, потому что по факту целый ряд нормативных ограничений у СМИ уже сегодня отменен, думаю, что с нашими коллегами из Государственной Думы необходимо потом провести анализ ситуации, и, может быть, вообще поставить вопрос о ликвидации целого ряда не всегда эффективных ограничений или тех, без которых, как показала жизнь, можно обойтись", - сказал Волин на заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи во вторник.

Предложения Минкомсвязи

На просьбу главы комитета Александра Хинштейна Волин пояснил, какие конкретно ограничения имеются в виду. Во-первых, по его словам, "можно установить более либеральные сроки отправки обязательного экземпляра (издания - ИФ), а необязательно делать это день в день, потому что он потом идет достаточно долго по почте". В настоящее время Минкомсвязи увеличило сроки, так как Книжная палата не справляется с поступающим объемом выпусков, сказал он.

"Во-вторых, мы считаем, что можно посмотреть на возможность внесения изменений, в том числе, в мощность радиопередатчиков, и во время вещания, чтобы была определенная гибкость в сторону уменьшения", - сказал Волин.

Замглавы Минкомсвязи вновь напомнил о позиции ведомства по поводу возрастной маркировки. "У нас есть, как вы знаете, своя позиция, заключающаяся в том, что имело смысл достаточно серьезно либерализовать законодательство о возрастной маркировке, чтобы оно вернулось к тому, как она (маркировка - ИФ) изначально создавалась и придумывалась: чтобы она носила сугубо рекомендательный характер и полностью находилась в руках владельца контента, который сам определяет, для какой возрастной категории этот контент предназначен", - сказал Волин.

Кроме того, в числе предлагаемых мер - либерализация рекламного рынка. "Мы считаем, что нам необходимо, и здесь нам потребуется помощь и содействие Государственной Думы, в условиях резкого сокращения рекламного рынка предпринять во второй половине года шаги, направленные на его оживление. В том числе нам необходимо будет, на наш взгляд пойти по пути дальнейшей либерализации рекламного законодательства, расширения перечня тех товаров и услуг, которые могут рекламироваться", - сказал замглавы Минкомсвязи.

Также "есть очень важная история, с которой мы столкнулись в отношении подписки", сказал Волин. По мнению Минкомсвязи, из-под административной ответственности, введенной ФЗ N23, должна быть выведена подписка на печатную прессу. "Сегодня для того, чтобы доставить по почте подписчикам издание, почте необходимо заключить 6 тысяч договоров с поставщиками, и многие, кто имеет отношение к печатной прессе, достаточно серьезно от этого страдают", - сказал Волин.

Возражения Хинштейна

У главы комитета ГД не вызвало вопросов ни одно из предложений министерства, кроме либерализации рекламного рынка.

"Отдельная тема, прозвучавшая здесь - либерализация рекламного законодательства. Здесь дискуссионный вопрос, и понятно, что при всем желании помочь отрасли, мне, например, будет тяжело переступить через свои принципы и пойти, скажем, на легализацию алкоголя или табака в СМИ", - сказал Хинштейн.

Вместе с тем, добавил он, "это дискуссионный вопрос". "Давайте мы его будем обсуждать, но очевидно, что бороться с одним злом силами другого зла, наверное, не самый лучший вариант, хотя мы понимаем рекламодателей, которые хотят этот рынок себе вернуть, равно, как и рынок лекарственных препаратов", - констатировал Хинштейн.