Минкомсвязь предрекла многомиллиардные убытки российским СМИ из-за коронавируса

Падение рекламных доходов СМИ по итогам года может составить до 30%

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минкомсвязь России ожидает, что падение доходов средств массовой информации от рекламы из-за кризиса, связанного с коронавирусом, составит до 30% по итогам года, заявил замглавы ведомства Алексей Волин.

"Мы пока все-таки надеемся, что падение рекламы по итогам года будет меньше 50%, о которых говорил Владимир (Соловьев, глава Союза журналистов России - ИФ), но 25-30% - это вполне возможное падение", - сказал Волин на заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи во вторник.

По его словам, это составит для телевидения потерю 50 млрд рублей, для радио - порядка 8 млрд рублей, для газет - около 11 млрд рублей (и для бумажных, и для электронных изданий). Кроме того, 10 млрд рублей СМИ потеряют от падения розничных продаж, а также из-за "традиционного сокращения доходов от подписки". Волин напомнил, что напрямую со СМИ связаны еще несколько секторов.

Полиграфия, реклама и книгоиздание

"Когда мы говорим о тех отраслях, которые нуждаются в поддержке, это не только СМИ, но если идти формально по ОКВЭДам (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности - ИФ), то это и полиграфическая деятельность, и рекламная деятельность", - сказал замглавы Минкомсвязи.

Также "очень драматична ситуация с книгами", добавил чиновник. "Потому что ежемесячно книжники теряют по 1,5 млрд рублей от того, что не работают книжные магазины и серьезно сокращен спрос", - отметил Волин.

Предотвращено закрытие СМИ в ряде регионов

В некоторых регионах из-за пандемии коронавируса были попытки остановить работу средств массовой информации, сообщил Волин.

"К счастью, это происходило не на региональном уровне, а на уровне муниципалитетов и ниже, но у нас было несколько случаев, когда пытались закрыть редакции газет, приходилось оперативно обращаться к губернаторам. Надо отдать должное, все губернаторы быстро реагировали, и редакции были открыты", - сказал Волин.

Он напомнил, что в РФ есть федеральный и региональные перечни товаров первой необходимости. "В федеральный перечень у нас газеты не попали, но мы, пользуясь тем, что у регионов есть возможность перечень дополнить, направили всем главам регионов свои обращения с просьбой включить печатные СМИ в перечень непродовольственных товаров первой необходимости", - сказал Волин.

В результате, по его словам, более, чем в 40 регионах газеты были включены в такой перечень. Кроме того, в более чем 40 регионах губернаторы разрешили работу сетей газетных киосков, "таким образом удалось хоть как-то поддержать розницу", сказал замглавы Минкомсвязи.

СЖР: Отрасль СМИ надо включить в перечень пострадавших от кризиса

Глава Союза журналистов (СЖР) России Владимир Соловьев на вышеупомянутом заседании комитета Госдумы привел сведения о состоянии отрасли СМИ в условиях распространения коронавируса.

Он сообщил, что, по результатам опроса игроков рынка, у 37,5% респондентов в период пандемии сократились тираж и количество эфиров. По словам Соловьева, почти трети редакций пришлось снизить заработную плату сотрудникам.

"19% СМИ сократили штат сотрудников, при этом 25% участников опроса продолжают работать в прежнем режиме. У 18% СМИ работы лишились более 20% сотрудников", - информировал глава СЖР. Кроме того, он сообщил, что 38% редакций уменьшили заработную плату журналистам более, чем на 20%, "при этом рекламные доходы существенно снизились".

Соловьев сослался на то, что "по некоторым оценкам есть информация, что до конца года рекламные бюджеты снизятся у 30-50% СМИ". "Преимущественное число наших коллег - 92,2% - заявили об уходе части рекламодателей. А те, кто продолжают свое сотрудничество, сократили свои бюджеты", - сказал глава СЖР.

"В целом результаты исследования подтверждают, что всю отрасль СМИ необходимо включить в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса", - сказал Соловьев. Между тем, по его словам, "поддержку от региональной власти получили около 14% СМИ всего-навсего".