Медведев предложил "единороссам" облегчить сиротам постановку на учет как безработных

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии выступить с законодательной инициативой, позволяющей детям-сиротам до получения квартир получать выплаты по безработице по месту фактического проживания.

Медведев провел во вторник онлайн-прием граждан на тему защиты трудовых прав. Одна из участниц встречи рассказала, что зачастую дети-сироты не могут встать на учет как безработные из-за того, что не получили квартиры от государства, в которых они должны регистрироваться.

Медведев отметил, что это проблема системная, и поручил разработать соответствующие поправки в закон, сообщает сайт "Единой России".

"Проблема связана не только с пандемией коронавируса. Считаю необходимым выйти с законодательной инициативой, согласно которой дети-сироты могли бы получать все выплаты по месту фактического проживания до решения жилищной проблемы", - отметил председатель партии.

Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак добавил, что речь должна идти и об упрощенном порядке постановки детей-сирот на учет.

Он пообещал, что "Единая Россия" проведет работу с правительством, с коллегами из Госдумы, проанализирует законодательство о сиротах и предложит поправки.