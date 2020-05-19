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Министр труда дал прогноз по росту безработицы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что Россия движется по сценарию, согласно которому уровень зарегистрированной безработицы может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда – до 5,3 миллиона.

В интервью программе "Познер" на Первом канале он добавил, что для России это небольшое число, потому что в других странах безработица гораздо выше.

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В этом же выпуске Котяков заявил, что в России официальная безработица достигла 1,6 миллиона человек, увеличившись более чем вдвое с середины апреля.

Тем не менее, по словам Котякова, такой рост официальной безработицы не обязательно связан с ростом безработицы фактической: был упрощен порядок получения пособия и увеличен его размер, что привело к росту числа людей, которые решили встать на учет. В структуре зарегистрированных сейчас безработных 45-50% уже не работали как минимум год до обращения в службу занятости, добавил министр.

В России безработица считается по двум методикам: во-первых, подсчитывается общее число граждан, стоящих на учете в органах службы занятости (официальная безработица), а во-вторых, подсчитывается число фактических безработных по методике Международной организации труда.

Минтруда Антон Котяков

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