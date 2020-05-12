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В Калининграде скончалась врач-реаниматолог, работавшая с заболевшими COVID-19

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Калининграде зафиксирована смерть медицинского работника, работавшего с заболевшими коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" региональном штабе.

"Сегодня, к сожалению, скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии областной клинической больницы. Врач лежала на аппарате ИВЛ с тяжелой пневмонией. К сожалению, спасти ее не удалось. Причины смерти официальные мы сможем сообщить, только когда будет медицинское заключение. Но 65-летняя врач напрямую работала с заболевшими коронавирусом, что позволяет с большой долей уверенности говорить, что она была больна COVID-19", - рассказали в штабе.

Таким образом, эта смерть - вторая среди медицинских работников системы здравоохранения области. Первая скончавшаяся также работала медсестрой в областной клинической больнице, где был зафиксирован очаг заболевания коронавирусом. При этом число медиков, заболевших COVID-19, в регионе - несколько десятков.

В Калининградской области по состоянию на 12 мая выявлено 772 случаев заражения (216 человек выздоровели), скончались 11, обследовано на COVID-19 29 тыс. 097 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 2 тыс. 186 человека, в том числе 121 в условиях обсерватора.

Калининград коронавирус

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