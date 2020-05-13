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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
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В больницах России зафиксировано 400 очагов заболевания COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В больницах России возникло несколько сотен очагов заболевания коронавирусом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"У нас 400 очагов (заболевания COVID-19 - ИФ) возникло в больницах. Заносы, несмотря на все профилактические меры, существуют и бывают", - сказал Мурашко в среду на заседании Госдумы.

Он также отметил, что ситуация с оказанием плановой помощи претерпела изменения. Это связано как с эпидемической обстановкой, так и с боязнью пациентов заразиться коронавирусом при посещении больниц.

Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19

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Минздрав РФ коронавирус Михаил Мурашко

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