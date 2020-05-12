В Красноярске с COVID-19 госпитализировали 38 сотрудников "Полюса"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Красноярск доставили 38 заболевших коронавирусом сотрудников компании "Полюс Красноярск", из них 14 человек были доставлены вертолетом в инфекционный госпиталь Сибирского клинического центра в краевом центре, сообщили во вторник в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

Отмечается, что у всех госпитализированных COVID-19 протекает в средней степени тяжести.

По данным ведомства, 14 сотрудников "Полюса" будут лечиться в инфекционном госпитале №2 Федерального сибирского клинического центра в Красноярске ФМБА России, который начал работу во вторник.

Ранее 11 сотрудников ФМБА прибыли в Северо-Енисейск для работы на месте вспышки COVID-19 на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате АО "Полюс-Красноярск". Специалисты будут распределять больных и эвакуировать пациентов со средней и тяжелой формой в базовый госпиталь ФМБА в Красноярске. Также специалисты будут контролировать состояние работников предприятия в общежитии.

По информации агентства, сейчас на предприятии в Северо-Енисейском районе работает 6036 человек.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор на вечер вторника зарегистрировал коронавирус у 269 сотрудников Олимпиадинского ГОКа золотодобывающей компании "Полюс" в Красноярском крае. На территории распространения инфекции установлены ограничения на въезд и выезд, работают два КПП, развернут мобильный госпиталь, для лечения зараженных переоборудованы три ближайшие районные больницы.

При этом в пресс-службе "Полюса" "Интерфаксу" сообщили, что работа предприятия продолжается, значительного влияния на производственные процессы ситуация с коронавирусом не оказала.