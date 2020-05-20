Красноярский край обогнал Петербург по суточному приросту заболеваемости COVID-19

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Красноярском крае за сутки выявили 504 новых случая заражения коронавирусом, регион вышел по этому показателю на третье место, обогнав Петербург (455 за сутки), следует из данных оперативного штаба.

В Москве за сутки подтвердили 2 699 новых случаев COVID-19, в Подмосковье - 903.

Всего по России за сутки официальное число заражений выросло на 8 764, это самый низкий показатель со 2 мая.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в России (исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора) составляет 0,92 (19 мая 0,89, 18 мая 0,90 и 17 мая 0,91). В Москве Rt во вторник составил 0,75 (накануне 0,72, 18 мая - 0,73, 17 мая - 0,77).

Если рассчитывать показатель Rt для регионов России без учета Москвы, то он еще не перешагнул обозначенную Роспотребнадзором первую планку в 1,0 и колеблется в последнюю неделю около единицы в коридоре 1,08 - 1,02 (сейчас составляет 1,05, накануне - столько же).

Rt определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 000 населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). Москва, несмотря на Rt ниже 0,8, на практике еще не перешла даже к I этапу. Мэр Сергей Собянин накануне заявил, что на следующей неделе могут быть приняты решения о снятии части ограничений в Москве - в частности, с 25 мая в столице откроются МФЦ.