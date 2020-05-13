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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В РФ за последние сутки зарегистрировано еще 10 028 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего по стране заражены 242 271 человек. Таким образом, суточный прирост по стране составляет 4,3%. Россия остается на втором месте по числу случаев коронавируса в мире. На первом месте по-прежнему США с 1,37 млн заболевших. За Россией следуют Испания (228 тыс. случаев), Великобритания (227 тыс.), Италия (221 тыс.).

Новые случае выявлены в 83 регионах, в Москве - 4703. Всего в столице 126 тыс. случаев заболевания.

В Московской области 962 заболевших, в Петербурге - 435, в Нижегородской области - 271.

За весь период скончались от COVID-19 2212 человек, в том числе 96 за последние 24 часа.

Выздоровели и выписаны 48 003 человека, из них 4491 человек - за последние сутки.

Хроника коронавируса. Май.

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