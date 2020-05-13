Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в РФ как напряженную, но управляемую

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, но она управляема, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Количество инфицированных в стране на сегодняшний день - это более 240 тысяч человек. И мы видим, что ситуация остается достаточно напряженной, но сегодня она управляема", - сказал Мурашко в среду на заседании Госдумы.

Министр отметил, новый коронавирус, по сути, - "это одна из вариаций, с чем мы сталкивались ранее, в частности, это ближневосточный респираторный синдром, атипичная пневмония".

"Новый коронавирус отличается тем, что обладает высокой контагиозностью (свойством передаваться - ИФ) и чаще других вызывает осложнения, несмотря на то, что есть и бессимптомные формы. Но мы видим, что при КТ обнаруживаются достаточно выраженные поражения легочной ткани, без выраженных клинических симптомов и без выраженной температуры", - добавил Мурашко.

Он отметил, что "коварность этого вируса как раз и обуславливается контагиозностью его распространения и накладывает отпечаток на всю систему". Он подчеркнул, что настолько масштабного формата лечения и преодоления инфекции "мир еще не знал, сегодня мы находимся в борьбе с вирусом".