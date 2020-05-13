В Петербурге зафиксировали резкий рост заболеваемости внебольничной пневмонией

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в Петербурге превышает среднестатистический более чем в пять раз, в городе заболело свыше 11 тыс. человек, сообщил губернатор Александр Беглов.

"Помимо коронавируса, мы наблюдаем сегодня и превышение показателя заболеваемости внебольничными пневмониями относительно среднего многолетнего показателя. На последней неделе он выше среднего в 5,5 раза. Всего с 1 марта внебольничной пневмонией заболело 11 223 человека, выздоровело 5 924, скончалось 694", - сказал Беглов во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием в среду.

По словам губернатора, на 12 мая в Петербурге было 8 050 человек с диагностированным COVID-19, из них выздоровело 1 784, скончалось 58. Коронавирусом на работе заразились 1465 медицинских работников. Беглов отметил, что смерть от COVID-19 официально подтверждена у четырех медиков, по остальным случаям власти ждут заключений. Всего в медицинской сфере Петербурга в период пандемии работают 83,7 тыс. человек.

"К сожалению, ситуация в городе остается сложной. Количество заболевших в сутки пока существенно превышает количество выздоровевших, а "индекс самоизоляции" остается низким. Он уже приблизился к уровню в две единицы, чего категорически недостаточно для предотвращения распространения вируса и снятия ограничительных мер", - подчеркнул Беглов.

Он также признал, что медицинская система города перегружена, отметив, что "всем тяжело". "У нас, к сожалению, вся страна находится в опасной эпидемиологической зоне, и заболеть можно абсолютно где угодно, даже в Законодательном собрании", - сказал Беглов.

По данным городского оперативного штаба, всего в Санкт-Петербурге зафиксировано 8 485 случаев заражения COVID-19. Умерло 63 человека, выздоровело 1 848 человек. На карантине находятся 3474 человека, из них 183 - в обсерваторе, 996 - на самоизоляции, 2295 - контактные. За минувшие сутки в северной столице выявили еще 435 инфицированных.