В Крыму возобновили расследование дела о зверствах нацистов на полуострове

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма на заседании в среду отменил постановление о прекращении уголовного дела о массовых зверствах нацистов на полуострове; таким образом, было возобновлено расследование преступлений в годы войны 1941-1945 годов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, он удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры Крыма. Надзорное ведомство просило отменить ходатайство старшего следователя управления КГБ при Совете министров Украинской ССР по Крымской области Башмакова о прекращении дела.

Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма изучила архивные материалы регионального управления ФСБ по фактам массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками.

Установлено, что при расследовании уголовного дела, возбужденного 28 июля 1969 года УКГБ при СМ УССР по Крымской области по указанным фактам, следователи выполнили "существенный объем" следственных действий, допросили порядка 200 свидетелей и обвиняемых, проведели более 100 осмотров и опознаний. Впоследствии расследование уголовного дела было прекращено, отдельные материалы переданы в Германию для привлечения виновных к ответственности, говорилось на сайте Генпрокуратуры РФ в конце апреля этого года.

Как заявили в Генпрокуратуре, "в целях всестороннего и полного установления нацистских преступников и их пособников, обстоятельств их противоправных деяний, предания гласности событий Великой Отечественной войны, увековечивания памяти о них и восстановления исторической справедливости" крымские прокуроры обратились в Верховный суд республики с ходатайством, в котором попросил отменить постановление о прекращении данного дела.

Основная часть Крыма была занята нацистами в осенью 1941 года. Полностью полуостров был оккупирован в июле 1942 года, его освободили 12 мая 1944 года.