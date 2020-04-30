Установлены новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму во время Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в четверг.

Эти эпизоды имели место в период с 1941 по 1944 года, были установлены непосредственные участники этих преступлений и их жертвы, сведения о которых не были отражены "в итоговых процессуальных документах следствия", говорится в сообщении.

В частности, по данным Генпрокуратуры, не в полном объеме оценены данные о варварских преступлениях, совершенных нацистами и их пособниками за период оккупации Алушты, Евпатории и Симферополя, а также Белогорского района.

"По имеющимся данным, при их участии замучено и убито более 17 тысяч человек, в том числе стариков, женщин и детей. Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района. На каторжный труд в Германию и Румынию угнано порядка 3 тысяч человек", - уточняется в релизе.

Отмечается, что прокуратура Крыма изучила архивные материалы регионального управления ФСБ России по фактам массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками.

Установлено, что при расследовании уголовного дела, возбужденного 28 июля 1969 года УКГБ при Совете министров УССР по Крымской области по указанным фактам, правоохранительные органы выполнили "существенный объем" следственных действий, допросили порядка 200 свидетелей и обвиняемых, провели более 100 осмотров и опознаний. Впоследствии расследование дела было прекращено, отдельные материалы были переданы в ФРГ для привлечения виновных к ответственности.

Как заявили в Генпрокуратуре, "в целях всестороннего и полного установления нацистских преступников и их пособников, обстоятельств их противоправных деяний, предания гласности событий Великой Отечественной войны, увековечивания памяти о них и восстановления исторической справедливости" крымские прокуроры обратились в Верховный суд республики с ходатайством, в котором просят отменить постановление о прекращении данного дела.

Основная часть Крыма была занята нацистами осенью 1941 года. Полностью полуостров был оккупирован в июле 1942 года, его освободили 12 мая 1944 года.