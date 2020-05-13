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100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.

"13 мая 2020 года в день своего 100-летия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы ФМБА в среду.

В нем отмечается, что Пояркова - первая в России выписанная после коронавируса пациентка, которой исполнилось 100 лет.

Пояркова находилась на плановом лечении в больнице, где ее соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронавирус. В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России она поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующей симптоматикой. Пациентка проходила консервативную комплексную терапию, сообщает ФМБА.

"Пелагея Михайловна родилась в Москве. В Великую Отечественную войну она потеряла мужа, осталась одна с грудным ребенком. Сегодня Пелагея Михайловна живет вместе с дочкой и зятем" - говорится в сообщении.

В ведомстве поздравили россиянку с юбилеем и выздоровлением и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

ФМБА коронавирус

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