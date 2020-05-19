Двух 101-летних москвичек вылечили от COVID-19

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Москве врачи вылечили от коронавирусной инфекции двух женщин, которым больше ста лет. Их благополучно выписали из городской клинической больницы №52, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Одной из пациенток недавно исполнился 101 год. По словам главврача 52-й больницы Марьяны Лысенко, кроме COVID-19, у женщины был комплекс заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата. В больнице у нее обнаружили двустороннюю пневмонию и коронавирусную инфекцию в среднетяжелой форме. В реанимации и отделении интенсивной терапии она провела только сутки. Всего в стационаре она оставалась две недели. Ее вылечили с помощью сложной схемы схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

Вторая больная ровно на полгода старше, она ветеран Великой Отечественной войны. Врачам удалось стабилизировать ее состояние даже за меньший срок и без применения интенсивной терапии. У женщины несколько хронических заболеваний, по мнению врачей характерные для примерно 60-летнего возраста, поэтому ее организм довольно быстро справился с коронавирусом.

Обеих пациенток перевели на реабилитацию в госпиталь для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы.

Марьяна Лысенко напомнила, что коронавирус особо опасен для старшего поколения: "С возрастом ослабевает иммунная система, накапливаются сопутствующие болезни, усугубляющие течение инфекционного заболевания".