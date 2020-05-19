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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
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Двух 101-летних москвичек вылечили от COVID-19

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Москве врачи вылечили от коронавирусной инфекции двух женщин, которым больше ста лет. Их благополучно выписали из городской клинической больницы №52, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Пандемия коронавируса

Одной из пациенток недавно исполнился 101 год. По словам главврача 52-й больницы Марьяны Лысенко, кроме COVID-19, у женщины был комплекс заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата. В больнице у нее обнаружили двустороннюю пневмонию и коронавирусную инфекцию в среднетяжелой форме. В реанимации и отделении интенсивной терапии она провела только сутки. Всего в стационаре она оставалась две недели. Ее вылечили с помощью сложной схемы схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

Вторая больная ровно на полгода старше, она ветеран Великой Отечественной войны. Врачам удалось стабилизировать ее состояние даже за меньший срок и без применения интенсивной терапии. У женщины несколько хронических заболеваний, по мнению врачей характерные для примерно 60-летнего возраста, поэтому ее организм довольно быстро справился с коронавирусом.

Обеих пациенток перевели на реабилитацию в госпиталь для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы.

Марьяна Лысенко напомнила, что коронавирус особо опасен для старшего поколения: "С возрастом ослабевает иммунная система, накапливаются сопутствующие болезни, усугубляющие течение инфекционного заболевания".

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
коронавирус Москва депздрав

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