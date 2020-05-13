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Выпускной для студентов вузов в этом году пройдет онлайн

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования совместно с платформой "Россия - страна возможностей" планирует провести всероссийский выпускной для вузов онлайн, сообщил в среду глава ведомства Валерий Фальков на заседании Всероссийского союза ректоров.

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"Нельзя допустить, чтобы студенты остались без выпускного. Минобрнауки совместно с Российским союзом ректоров и президентской платформой "Россия - страна возможностей" предлагает провести впервые в этом году всероссийский выпускной силами всех вузов онлайн", - сказал министр.

Вузы перешли на дистанционный формат обучения в связи с ситуацией с коронавирусом. По этой же причине в стране запрещены массовые мероприятия.

"Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы", - отметил Фальков.

Минобрнауки РФ

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