ЕГЭ снова перенесут, сдавать его будут только поступающие в вузы

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Принято решение о повторном переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) на более поздний срок, точные даты утвердит правительство РФ, а формат проведения закрепит Госдума и Совет Федерации, сообщает в среду пресс-служба Минпросвещения России.

"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут названы "в ближайшее время", говорится в сообщении. При этом уточняется, что все сроки будут утверждены правительством РФ и "закреплены на законодательном уровне Госдумой и Советом Федерации в ближайшие дни".

При этом сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, кто собирается поступать в вузы. Школьные аттестаты будут выдавать по годовым оценкам. "Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года", - отмечают в Минпросвещения.

Кроме того, принято решение полностью отказаться от итоговой аттестации в девятых классах школ - Основного госэкзамена (ОГЭ). Если ранее планировалось провести только обязательные ОГЭ - русский язык и математику, то теперь решено отказаться и от них. Итоговые оценки также будут выставляться на основании годовых.

ЕГЭ в России выполняет сразу две функции: во-первых, это выпускной экзамен из 11-го класса школы, и во-вторых, это вступительные экзамены в вуз. Обязательными для всех 11-классников являются русский язык и математика, а другие экзамены выпускники выбирают в зависимости от того, на какую специальность в вуз они планируют поступать. В этом году из-за коронавируса ЕГЭ будет лишен функции выпускного экзамена для получения школьного аттестата и будет только вступительным экзаменом. Таким образом, с одной стороны, власти смогут перенести ЕГЭ, не привязывая его к выдаче школьных аттестатов, и с другой - уменьшить число сдающих.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов неоднократно заявлял, что ЕГЭ может быть повторно перенесен с текущей даты 8 июня на более поздний срок, решение планировалось принять после майских праздников. Между тем, глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что ЕГЭ целесообразно провести в августе-сентябре из-за ситуации с COVID-19.

Вариант с переносом ЕГЭ на июль-август и проведение экзаменов только для тех, кто намерен поступать в вуз, 8 мая предлагали ведущие университеты России - ассоциация "Глобальные университеты". Там предложили в этом случае провести зачисление на бюджетные места в сжатые сроки - с 15 августа до 1 сентября на основе ЕГЭ в дистанционном режиме, и разрешить вузам зачислять "платников" до 1 октября.

6 мая в Минобрнауки заявляли, что по-прежнему рассчитывают на старт учебного года в вузах 1 сентября. Тем не менее, в ведомстве оставили открытым вопрос, в каком режиме начнется обучение - в обычном очном или онлайн. Это будет зависеть от эпидситуации.