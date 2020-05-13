Госдума установила новый предельный возраст для ректоров вузов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку в Трудовой кодекс, которая повысила предельный возраст для ректоров государственных и муниципальных вузов с 65 до 70 лет. Исключением остаются руководители МГУ и СПбГУ.

Предельный возраст для ректоров установлен вне зависимости от срока действия их трудовых договоров.

Сейчас ТК разрешает занимать пост ректора или вице-ректора до 65 лет и дает право учредителю вуза продлевать срок пребывания на этих должностях еще на пять лет.

Измененный ТК разрешит одному и тому же человеку занимать пост руководителя одной и той же государственной или муниципальной научной организации дольше трех пятилетних сроков.

Деятельность МГУ и СПбГУ регулируется отдельным законом, их ректоры могут оставаться в своей должности до семидесяти лет с возможностью продления. Для них ограничения по срокам депутаты отменили летом 2019 года.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин назначил Виктора Садовничего ректором МГУ и Николая Кропачева ректором СПбГУ еще на пять лет. Садовничему на тот момент было 80 лет и он руководил университетом уже 27 лет, выиграв выборы ректора четыре раза.